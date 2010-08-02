Скоро! История всепобеждающей любви в 80-серийном сериале «Маруся»

Телеканал «Украина» cнимает 80-серийный художественный фильм «Маруся», который появится на украинских телеэкранах уже в сентябре. Это страстная, захватывающая история о том, как провинциальная девушка Маруся, благодаря своей жизнерадостности и доброму сердцу, пройдя через ряд испытаний, доказала себе и всему миру, что смелость города берет, а вера и верность – самое надежное оружие. Основное действие сериала проходит в Москве и на юге России (Краснодарский край). Кубанские степи, море, бескрайние поля винной лозы… Неприступная красавица Маруся трудится на виноградниках «винного короля» Тимофея Берегового. Его внезапная смерть собирает в фамильном особняке всех наследников. Из Москвы приезжает и внук покойного «короля» – студент престижного ВУЗа Владимир. Молодые люди знакомятся, вспыхивает любовь, которая свяжет их судьбы на всю оставшуюся жизнь… Главные роли в картине исполняют: Полина Долинская, Владимир Меньшов, Марина Яковлева, Лариса Лужина, Александр Давыдов, Роман Полянский, Елена Меркулова, Анна Тамбова, Екатерина Семенова. Производство сериала «Маруся» ТРК Украина осуществляет совместно с кинокомпанией «Ру Медиа» (Россия). Съемки проходят в Подмосковье, Геленджике и Крыму. Режиссер – Петр Кротенко, главный автор сценария – Татьяна Гнедаш.