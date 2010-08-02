Ди Каприо не станет викингом для Гибсона

Леонардо Ди Каприо не будет сниматься в новом фильме Мела Гибсона. После скандала с Григорьевой Мел Гибсон стал не самым популярным человеком в Голливуде. Последний фильм Мела «Бобер» (The Beaver) может так никогда и не увидеть свет. А многие, кто раньше хотел поработать со звездой «Храброго сердца» и «Смертельного оружия», спешно бегут от него, как от прокаженного. Не стал исключением и Леонардо Ди Каприо. За несколько лет актер вытащил свою карьеру из застоя убойной серией хороших фильмов: «Отверженный», «Кровавый алмаз», «Остров проклятых» и вышедшим недавно «Начало». В скором времени Ди Каприо должен был начать сниматься в новом проекте Гибсона, где они вместе сыграли бы викингов. Но даже интерес Лео к скандинавскому эпосу и культуре викингов не пересилил волнения за свою репутацию. - Лео имеет право самостоятельно выбирать, с кем ему хочется работать, - рассказал один из знакомых актера. - И Мел Гибсон не один из этих людей.