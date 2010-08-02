Лиам Нисон не будет Линкольном

Несколько лет уже обсуждается один из проектов Стивена Спилберга — биопик Авраама Линкольна, человека, который начал гражданскую войну в США и отменил рабство. Главную роль должен был играть Лиам Нисон, который теперь ушел из проекта так и не дождавшись его запуска. В интервью "Digital Spy" актер это подтвердил: "Я не буду играть Линкольна. Некоторое время я был связан с этим проектом, но срок годности у меня вышел". Честно говоря, никакого смысла в этой новости нет. Спилберг сейчас вряд ли заметил уход Нисона, потому что он занят "Приключениями Тэнтэна" и "Боевым конем". У Нисона свои дела, на пенсию он не собирается, хоть и снимается иногда в абсурдной дичи вроде "Команды А". Может быть когда биография Нисона сдвинется с места, они еще бросятся друг к другу в объятья — история-то явно хорошая..