Slipknot не будут искать замену Полу Грею

Поклонники американской рок-группы Slipknot с мая месяца ждут информацию о том, что будет с группой после трагедии, забравшей жизнь басиста группы Пола Грэя. После последних интервью музыкантов стало ясно, что несмотря на все слухи относительно распад и приглашения нового музыканта, ни то ни другое не произойдет. Slipknot начали подумывать о своем новом альбоме. Басовые партии в студии, по словам барабанщика группы Джои Джордисона, будут исполняться им и гитаристами Джеймсом и Миком. На концерты группы, возможно, будет приглашаться сессионный бас-гитарист. Напомним, что басист Slipknot Пол Грэй умер в мае этого года от передозировки наркотиков.