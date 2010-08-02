Названа дата выхода нового фильма Даррена Аранофски

Компания Fox Searchlight определилась с официальной датой выхода нового фильма Даррена Аранофски "Черный лебедь", сообщает издание ComingSoon.net. Картина выйдет 1 декабря 2010 года. В конце июля 2010 года стало известно, что "Черный лебедь" откроет 67-й Венецианский кинофестиваль. Для Аронофски это уже не первое участие в фестивале в Венеции: в 2008 году ему присудили "Золотого льва" за "Рестлера" с Микки Рурком. Сюжет новой картины строится вокруг соперничества двух танцовщиц нью-йоркского балета. В картине снимаются Натали Портман, Вайнона Райдер, Барбара Херши, Венсан Кассель и Мила Кунис. В середине июля 2010 года появились первые кадры из нового фильма, на которых запечатлена Натали Портман в гриме Черного лебедя. Некоторое время назад прояснилась судьба другого проекта Аранофски - римейка классического боевика Пола Верховена "Робокоп". Из-за финансовых затруднений, с которыми столкнулась компания MGM, проект было решено закрыть. Издание JoBlo среди других причин закрытия проекта называет потерю интереса со стороны режиссера.