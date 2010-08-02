Витас вызывает психоз и признаки аллергии

Популярность канала Витаса на YouTube привлекла не только ценителей творчества артиста, но и любителей легкой наживы. Точнее, одной любительницы из солнечной Абхазии, которая обратилась в суд с требованием моральной компенсации в 100.000 Eur, а так же требованием закрыть "порочный и возбуждающий" (цитата) канал. Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин, был шокирован этими требованиями и тем, что творчество Витаса может быть охарактеризовано как "порочное". Как оказалось, заявитель в исковом заявлении сообщила, что "выложенные для всеобщего просмотра видеоматериалы, снятые во время мирового тура 2007 - 2009, особенно закулисные сцены, вызывают у неё сильнейшие нервные приступы, психоз и даже признаки аллергии". Удалось выяснить, что эти реакции имеют длинные корни: еще в 2006 году эта гражданка приезжала в Москву к Витасу с предложением срочно жениться, предоставив в качестве подарка четыре книги собственного сочинения (где главным героем стал сам Витас), а так же большой чемодан с вещами и заявлением, что "дом продан, ехать некуда и желание остаться в Москве с любимым велико". Предложение было вежливо отклонено, но осада загородного дома музыканта продолжалась почти неделю. Гражданка имела южный темперамент и немецкую педантичность. После этого угрожающие письма в большом количестве поступали на сайт vitas.com.ru, личную почту артиста и продюсера, и вот теперь дама начала атаковать через суд. Сергей Пудовкин написал встречный иск по защите деловой репутации и моральной компенсации в отношении Витаса.