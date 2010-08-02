Американская певица Алиша Кис вышла замуж за рэпера и продюсера Кассима Дина, известного также как Swizz Beatz. Как сообщает Associated Press, информацию о свадьбе подтвердили представители певицы в воскресенье, 1 августа. Как уточняет CNN, церемония бракосочетания, которая состоялась 31 июля, проходила в особняке на побережье Средиземного моря. На нее были приглашены только родственники и близкие друзья жениха и невесты. Алиша Кис и Кассим Дин объявили о своей помолвке в мае 2010 года. Уже известно, что певица ждет своего первого ребенка. Он должен родиться в течение ближайших месяцев. Для 29-летней Алишы Кис это первый брак. Кассим Дин ранее уже был женат. С 2004 по 2008 годы он состоял в браке с певицей Машондой Тифрере, родившей ему в 2007 году сына. Кроме того, у Дина есть сын и дочь от внебрачных связей.