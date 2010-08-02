«Дискотека Авария» записала все песни для нового альбома

Группа «Дискотека Авария» в данный момент находится в Юрмале, где должна состояться премьера их новой песни «Звезда», клип на которую планируется выпустить в начале сентября. Помимо концертной деятельности, коллектив этим летом продолжает запись альбома. Их пиар-менеджер Евгения Данилова говорит, что рабочего названия у пластинки пока нет, хотя практически все композиции уже записаны. Сейчас идет «саунд-обработка и продакшн». Помимо всего прочего, группа недавно приняла участие в съемках фильма Эдуарда Радзюкевича «Все включено», который выйдет в марте следующего года. В кинокартине музыканты сыграли сами себя и исполнили песню «Модный танец Арам-Зам-Зам», сообщает Intermedia. Скорее всего, в 20-х числах августа пройдут досъемки фильма, но пока неизвестно, будет ли группа в них участвовать. На это время у них запланированы гастроли, в силу чего они просто могут не успеть.