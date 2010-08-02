Линдси Лохан из тюрьмы поехала в клинику

Скандально известную актрису Линдси Лохан отпустили досрочно из тюрьмы для прохождения курса реабилитации. Из мест лишения свободы любительница выпить и потусоваться направилась в клинику, где она должна пройти курс реабилитации. 24-летняя актриса покинула исправительное учреждение, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса, в 1:35 ночи по местному времени (12:35 мск) спустя 14 дней пребывания за решеткой, сообщает РИА Новости. 7 июля суд американского штата Калифорния признал актрису Линдси Лохан виновной в нарушение условий испытательного срока, который она получила за управление автомобилем в нетрезвом виде и приговорил к терм месяцем лишения свободы. Судья Верховного суда города Беверли-Хиллз Марша Ревел установила, что 24-летняя Лохан не явилась на семь образовательных лекций о вреде алкоголя, посещать которые ей было предписано в 2007 году за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В конце мая суд Лос-Анджелеса также обязал актрису регулярно сдавать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови и носить специальный "антиалкогольный" браслет. В начале июня, когда Лохан посещала церемонию вручения кинонаград MTV, спецбраслет передал сигнал тревоги. В документах, представленных прокуратурой суду 6 июля, говорится, что сигнал тревоги был "связан с употреблением алкоголя". Напомним: Линдси Лохан была задержана в 2007 году за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Также постоянную героиню светской хроники обвинили в хранении кокаина. Ордер на арест, однако, был отозван в тот же день. Это обошлось в 100 тысяч долларов – именно такую сумму внесли в залог за Линдси. Актрису приговорили к трем годам условно и обязали посещать курсы для наркозависимых людей. В октябре прошлого года условный срок продлили на год