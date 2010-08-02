Валевская отправится в тур c Песковым

Давние дружеские отношения певицы Натальи Валевской и российского шоу-пародиста Александра Пескова переросли в совместный концертный проект. Записав дуэтную песню, 4 августа Валевская и Песков начнут тур по городам Крыма, который предваряет осеннее всеукраинское турне артистов. Наталья познакомилась с пародистом Александром Песковым несколько лет назад на съемках фильма «Одинокий ангел», саундтреком к которому стали песни Валевской. Артисты сошлись во взглядах на творчество и стали близкими друзьями. После долгого общения созрела идея совместного шоу. В начале января 2010 года Наталья Валевская приняла участие в шоу Александра Пескова в Санкт-Петербурге в качестве приглашенной звезды. А этим летом Песков выступит с Натальей в Украине. Осенью они совершат концертное турне по стране, но сначала проведут ряд летних шоу в городах Крыма. С 4 по 11 августа Наталья и Александр выступят в семи городах курортного полуострова – Евпатория, Алушта, Феодосия, Севастополь, Судак, Ялта и Керч. В рамках летней концертной программы певица Наталья Валевская представит, как давно любимые публикой песни «Палала», «Две остановки», «Желанья сбудутся», так и несколько новых песен с нового, третьего по счету, альбома, работа над которым завершилась недавно. Александр Песков, в свою очередь, презентует крымским зрителям своё яркое звёздное шоу «Песни года», в рамках которого он мастерски пародирует главных звёзд российского шоу-бизнеса. Для проведения своего шоу Песков везет в Крым 52 чемодана концертных костюмов и полный состав своего балета, который будет сопровождать выступление обоих артистов. Кроме сольных номеров, Наталья и Александр конечно же представят свою свежую дуэтную работу – песню «Виолетта Лето», положившую начало творческому союзу двух исполнителей. - Мы с Сашей давно вынашивали идею совместного шоу и счастливы, наконец, презентовать его в любимом Крыму. Мы с нетерпением ждём выступлений. Ведь петь на приморской сцене, так же приятно, как и отдыхать в Крыму. Мы обещаем зрителям эффектную программу самых солнечных, ярких, действительно южных песен, - говорит Наталья Валевская. Крымское турне Валевской и Пескова станет летним разогревом перед грядущими концертами в рамках масштабного всеукраинского тура, который стартует осенью. График концертов Натальи Валевской и Александра Пескова: 4 августа - Евпатория, ККЗ «Отдых» 5 августа - Алушта, КЗ г. Алушты 6 августа - Феодосия, ККЗ «Звёздный» 7 августа - Севастополь, УКИЦ 8 августа - Судак, ТОК СУДАК 9 августа - Ялта, Театр им. Чехова 11 августа – Керч, ДК Корабелов Начало концертов в 20.00.