Последняя любовь Влада Галкина

Почти через полгода после смерти Владислава Галкина следователи нашли автора записки, обнаруженной в квартире актера. Стало известно имя человека, который оставил в квартире, где он умер, последнее послание. Следствие установило, что сообщение "Жду звонка" на зеленом листочке бумаги артисту написала 35-летняя актриса Анастасия Шипулина. По словам матери Галкина, в последнее время их связывали близкие отношения. Как стало известно, Шипулина пыталась навестить актера, но дверь ей никто не открыл, а телефон Галкина не отвечал. Тогда она и оставила в дверях записку. К тому времени актер был мертв уже сутки. Когда дверь квартиры вскрыли, кто-то переложил записку на стол, пишет ИА "Росбалт". Тело известного российского актера Владислава Галкина было обнаружено 27 февраля 2010 года в квартире одного из домов, расположенного на Садово-Самотечной улице в Москве. Официальная причина смерти 38-летнего Владислава официально звучит так: "острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне кардиомиопатии, вызванной острым алкогольным отравлением и обострением хронического панкреатита". Однако недавно отец актера заявил о краже из квартиры сына крупной суммы. Он написал заявление в одно из отделений московской милиции. По словам 62-летнего актера, режиссера и продюсера Бориса Галкина, незадолго до смерти сын снял в банке крупную сумму денег в размере 130 тысяч долларов. Эти сбережения хранились у него дома. Галкин считает, что смерть его сына и пропажа из его квартиры денег — звенья одной цепи.