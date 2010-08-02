Пол Джаматти сыграет Никиту Сергеевича

Великолепный Пол Джаматти готовится к роли советского генсека Никиты Сергеевича Хрущева в фильме "К Взрыв" (K Blow Up), телевизионном проекте лучшего американского телеканала HBO. К сожалению, там не будет сцены с ботинком: фильм не коснется выступления Хрущева на Совете безопасности, это экранизация американской книжки про визит Хрущева в США в 1959 году, поэтому там будут другие анекдоты: рассказ о том, как Х. не пустили в Диснейленд (невозможно обеспечить безопасность среди микки-маусов и прочей нечисти), как Никита Сергеевич сходил в столовую IBM и привез в Советский Союз концепцию самообслуживания и разные другие современные идеи, а также сообщил американцам, что их дети будут жить уже при коммунизме. Увы, он был неправ. Кстати, название книги и фильма означают вот что: Хрущев взорвался и взбесился, когда узнал, что его не пустят в гости к Микки-Маусу, причем так, что об этом написали тогда все газеты. Сценарий напишет Пол Бернбаум.