Оксана Федорова записывает дебютную пластинку

Николай Басков поделился с журналистами информацией о готовящемся дебютном альбоме своей пассии Оксаны Федоровой. По признанию исполнителя, Оксана всегда мечтала петь на сцене. Сейчас экс-«Мисс Вселенная» берет уроки вокала. Сам же Басков, по собственному признанию, играет роль «доброго волшебника», певец выступает продюсером своей подруги. Сейчас готова лишь одна песня «На шаг один», на которую планируются съемки видеоклипа. Дата релиза дебютного альбома Оксаны Федоровой назначена на декабрь этого года.