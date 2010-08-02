«Машина времени» выпустит хронику 14810 дня существования

Двойной концертный альбом «День 14810. Юбилейный концерт в «Олимпийском» группы «Машина времени» выпустит компания Sintez Records 1 августа. На пластинке представлена запись концерта в честь 40-летия команды, который состоялся в СК «Олимпийский» 11 декабря прошлого года. Этот день стал 14810-м после создания группы, чем и объясняется название диска. В программу юбилейного концерта вошли песни, выбранные голосованием поклонников, несколько новых композиций, а также «Скворец» и «Кошка, которая гуляет сама по себе», не исполнявшиеся со сцены около двадцати лет. На двух CD 26 песен помещены в том порядке, в каком они прозвучали в «Олимпийском». Концерт записывался на многоканальную аппаратуру, для чего из Швеции был приглашен один из крупнейших в мире специалистов в области 3D-саунда Хакан «Бролан» Сёдерстрём. Сведение материала осуществил Александр Кутиков. Фотография на развороте оказалась не профессиональной, а любительской: член фан-клуба «МВ» Василиса Бабицкая сделала этот снимок прямо из зала, стоя на танцполе «Олимпийского». Но из всех фото с концерта «машинисты» выбрали для оформления пластинки именно его. Как сообщает Intermedia, осенью должна увидеть свет и полная видеоверсия концерта: в нее планируется включить не только шоу «Машины», но и выступления гостей, участников трибьюта «Машинопись»: Zdob Si Zdub, Максима Леонидова, «Ляписа Трубецкого», Алексея Романова («Воскресение»), Сергея Шнурова и группы «Рубль», «СерьГи», Гарика Сукачева, «Сургановой и Оркестра», «Уматурман», «ЧайФа», «Чижа и Ко».