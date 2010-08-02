Андрей Державин написал саундтрек к рождественской комедии

Известный исполнитель Андрей Державин, который вот уже несколько лет является клавишником группы «Машина времени», закончил работу над музыкой к фильму «Женить миллионера». Режиссером картины выступили Владимир Краснопольский и Валерий Усков. По сюжету одна пожилая дама всегда считала, что выбрать хорошую жену сами мужчины не могут, поэтому и открывает брачное агентство "Покой и счастье".Этим принципом она руководствуется и в отношении своего единственного сына Коли. 16 лет назад, до описываемых в фильме событий, предприимчивая дама разлучила своего сына с его первой любовью Люсей. Ее, ставший преуспевающим бизнесменом, Николай не может забыть. Поняв, что время идет, а сын так и остается бобылем, женщина решила разыскать Люсю и исправить ошибку 16-летней давности. В фильме снимались Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Леонов, Алексей Булдаков, Евдокия Германова и др. Романтическая комедия будет состоять из четырех серий и выйдет на экраны в дни новогодних праздников.