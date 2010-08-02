Мадонна одолжила у Романа Абрамовича яхту для съемок

Популярная певица Мадонна одолжила у российского миллиардера Романа Абрамовича одну из его роскошных яхт для съемок фильма о герцогине Уоллис Симпсон, сообщает The Daily Mail. По сведениям издания, в качестве съемочной площадки будет задействована судно Luna, стоимость которого составляет 115 миллионов фунтов стерлингов (181,5 миллиона долларов). Напомним, что лента с рабочим названием "W.E.", рассказывающая о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон, должна стать кинодебютом певицы в качестве режиссера полнометражного кино. Более того, дива сама написала и сценарий к ленте. Монарха, отказавшегося от престола ради любви, играет Джеймс Дарси, известный по сериалу "Тайный дневник девушки по вызову". Его возлюбленную играет Андреа Райзборо, исполнившая роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в кинодраме "Маргарет Тэтчер: долгий путь к Финчли". Идея снять фильм пришла к Мадонне еще несколько лет назад, однако до сих пор она не решалась взяться за съемки из-за отсутствия режиссерского опыта. Два года назад певица дебютировала в роли режиссера с фильмом "Грязь и мудрость", который был прохладно встречен критиками.