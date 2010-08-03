Дом актрисы Мэг Райан в Лос-Анджелесе сдается за $40 тыс в месяц

Дом американской актрисы Мэг Райан, известной по фильмам "Город ангелов" и "Кейт и Лео", сдается в Лос-Анджелесе, в элитном районе Бель-Эйр, за 40 тысяч долларов в месяц, сообщает ресурс Move, который является официальной онлайн-базой объектов Национальной ассоциации риелторов США. По данным ресурса, площадь особняка составляет около 620 квадратных метров. "Дом построили в 1931 году. В нем шесть спален и семь ванных комнат. Кроме того, на территории особняка есть собственный бассейн", - уточняет Move. Актриса купила недвижимость в октябре 2000 года за 8,5 миллиона долларов и выставила его на продажу в октябре 2008 года за 19,5 миллиона долларов, однако тогда найти покупателя ей не удалось. В прошлом году Райан снова выставила особняк на продажу, но уже за 14,2 миллиона долларов.