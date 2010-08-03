Элис Купер собирает фриков

Американский «король ужаса» Элис Купер объявил конкурс фриков для своих выступлений в Лондоне. Куперу нужны именно исполнители «развлекательных номеров» и фрики. Рокер говорит, что в Лондоне «полно фриков», и он хочет, чтобы люди об этом знали. Заявки на конкурс предложено присылать до 7 августа. После чего авторы наиболее зрелищных номеров будут приглашены в Лондон на финальный тур 9 августа. Жюри во главе с Элисом Купером выберут нескольких исполнителей наиболее «диких» номеров. И именно они примут участие в концертах музыканта 31 октября и 1 ноября в Лондоне. Своей целью рок-исполнитель называет не только поиск сценических хоррор-талантов, но и популяризацию Хэллоуина в Англии.