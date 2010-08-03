«Солт» с Анджелиной Джоли возглавил российский прокат

Шпионский боевик "Солт" с Анджелиной Джоли в главной роли возглавил российский прокат, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". За уикенд картина заработала 5,1 миллиона долларов. На премьеру этого фильма, напомним, известная актриса приезжала в Москву. На втором месте расположился триллер "Начало" Кристофера Нолана, собравший 3,6 миллиона долларов, и замыкает тройку "Кошки против собак: месть Китти Галор". Эта картина, рассказывающая о безумной кошке, одержимой идеей мирового господства, заработала в отечественном прокате 2 миллиона долларов. Иная ситуация сложилась в американском прокате - там "Начало" удерживает первое место третью неделю подряд. На настоящий момент в мировом прокате этот фильм собрал 193,3 миллиона долларов. Сюжет картины, напомним, строится вокруг героя Леонардо ди Каприо, который занимается похищением идей во время сна. На втором месте расположилась комедия "Ужин с придурками", а "Солт" занимает только третью позицию. Фильм "Солт" рассказывает о сотруднице ЦРУ Эвелине Солт, которую обвиняют в работе на российскую разведку. Солт бежит из охраняемого здания и за ней начинается охота.