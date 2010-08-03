Майкл Мур займется поддержкой маленьких кинотеатров

Режиссер Майкл Мур планирует заняться поддержкой и развитием маленьких однозальных американских кинотеатров, сообщает Associated Press. Мур планирует начать со своего родного штата Мичиган. Стратегия, которую предлагает режиссер, предполагает, что маленькие кинотеатры станут некоммерческими предприятиями. Основной штат сотрудников в них будет комплектоваться за счет волонтеров. Владельцам кинотеатров, согласным использовать такую модель, Мур обещает оказать информационную и финансовую поддержку. Источником ресурсов станет специальный фонд, созданный режиссером. В фонд поступят суммы государственных дотаций, выделенных на съемки фильма Мура "Капитализм: история любви". Эта инициатива должна помочь маленьким кинотеатрам составить конкуренцию крупным многозальным мультиплексам. "Еще одна цель - спасение киноискусства и поддержка талантливых кинематографистов", - заявил Майкл Мур. Майкл Мур получил широкую известность благодаря документальным лентам "Боулинг для Колумбины" и "Фаренгейт 9/11". Последней на сегодняшний день работой режиссера является картина "Капитализм: история любви", вышедшая в прокат в октябре 2009 года. В начале июля 2010 года стало известно, что Мур был включен в совет правления Американской академии киноискусств.