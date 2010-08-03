Гарри Поттер нашел новую девушку (ФОТОфакт)

Дэниел Рэдклифф прогуливался по улицам со своей новой девушкой-брюнеткой. Актер, очаровавший миллионы, в последние несколько недель был неразлучен с подружкой и даже пригласил ее в Россию на празднование своего 21-го дня рождения. Парочка была замечена в западной части Лондона, недалеко от дома звезды. Молодые люди беззаботно гуляли и наслаждались компанией друг друга. Незнакомка была рядом с Рэдклиффом и на игре в крокет в южном Лондоне, и в Санкт-Петербурге, где во время празднования дня рождения Дэниел выпил изрядное количество водки. Актер позже описывал город как самое прекрасное место, которое он видел в своей жизни. Несмотря на свою популярность, у Рэдклиффа была только одна девушка - 25-летняя актриса Лора О'Тул, с которой он познакомился в 2007 году в Лондоне во время своего публичного выступления, но позже их отношения сошли на нет. Звезде приходилось бороться со слухами о своей нетрадиционной ориентации. Имя загадочной брюнетки, с которой "Поттер" проводит все свое свободное время, пока неизвестно.