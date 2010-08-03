Умер сценарист Джеймса Бонда и Супермена

31 июля в Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался сценарист Том Манкевич (Tom Mankiewicz) Манкевич работал над двумя первыми фильмами о Супермене (оригинальной лентой 1978 года и сиквелом 1980 года) и несколькими лентами из цикла о Джеймсе Бонде («Живи и дай умереть», «Бриллианты навсегда», «Человек с золотым пистолетом»). Он также писал сценарии для телесериалов («Супруги Харт»). Кроме того, над несколькими фильмами он поработал в качестве режиссера («В бреду», «Сети зла»), пишет Лента.ру. Том Манкевич был выходцем из кинематографической семьи. Его дядя Герман Манкевич известен как один из соавторов сценария к фильму «Гражданин Кейн». Джозеф Манкевич, отец Тома, также был сценаристом и режиссером - он работал над такими картинами, как «Все о Еве», «Клеопатра» и «Юлий Цезарь».