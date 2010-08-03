Главная героиня сериала «Кармелита» переквалифицировалась в телеведущеую

29-летняя Юлия Зимина, которая стала известной благодаря роли темпераментной цыганки в сериале «Кармелита», выходит на новую работу. Как стало известно Life News, актриса, которую всегда отличали благородная красота и интеллигентность, назначена новой ведущей утренней программы «Доброе утро» на Первом канале. Коллеги с телеканала «Россия», лицом которого Кармелита была с первого дня трансляции сериала, никак не комментируют скорое появление Юлии на первой кнопке. - Ничего противозаконного в том, что Зимина будет работать на Первом канале, нет, но по-человечески, конечно, обидно, что канал столько сделал для нее, так продвигал, а она «осела» у конкурентов, - рассказали на «России». - Юлия появится в эфире «Доброго утра» уже на днях, - рассказала Аделина Ефремова, одна из администраторов утренней программы на Первом. - Она полностью устроила наших продюсеров - красивая, яркая, образованная, молодая. Зрителям она понравится. «Доброе утро» - проект, который, существуя с 1986 года, зарекомендовал себя как отличная стартовая площадка для главных звезд российского ТВ. Юная Зимина, в нескольких интервью уже заявившая, что не прочь совмещать актерскую профессию с каким-то новым делом, сегодня с большим удовольствием глядит на панораму открывшихся перспектив. - Мне не нравится, что ко мне намертво прирос образ Кармелиты, - говорит Юля. - Кармелита - это Кармелита, а я - это я. - Зимина пока не имеет никакого телевизионного опыта, - рассказали на Первом, - но перед камерами, естественно, держится более чем уверенно, смотреть на нее - одно удовольствие. Скоро зрители в этом убедятся.