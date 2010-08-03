Noize MC был арестован сразу после своего выступления

После выступления на музыкальном фестивале Urbania был арестован известный рэпер Иван Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом Noize MC. Причиной ареста послужил инцидент, произошедший во время концертного сета музыканта 31 июля. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» один из музыкантов группы Noize MC под аккомпанемент своих товарищей спустился к зрителям с бейсболкой, в которую предлагалось опускать мелочь. Этот номер является стандартным для исполнения этого трека, и такой перфоманс происходит на всех выступлениях Noize MC. Однако, присутствовавшая на фестивале охрана расценила это как «попрошайничество», шоу было прервано. В ходе дальнейшего выступления, острый на язык Noize MC, не удержался от того, чтобы в вольном фристайле не прокомментировать поведение охранников. После окончания сета музыкант был арестован. В понедельник состоялись слушания, решением суда Noize MC был осужден на 10 суток по статье 20 часть 1 кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). У музыканта запланировано на начало августа два выступления в Ярославле (6 августа) и Ростове-на-Дону (7 августа). Менеджмент группы будет добиваться досрочного освобождения Ивана Алексеева. Интересен тот факт, что организаторы фестиваля не только ничего не предприняли для защиты исполнителя, но и никак не комментируют сложившуюся ситуацию.