Брюс Уиллис сыграет в политическом триллере

Брюс Уиллис и Сигурни Уивер снимутся в новом триллере «Холодный свет дня» Сюжет картины строится вокруг молодого брокера, у которого на отдыхе в Испании похищают семью. В течение нескольких часов, пока он спасает родных, ему случайно удается раскрыть государственный заговор. Главную роль в фильме исполнит Генри Кавилл, а режиссером картины выступает Мабру Эль Мекри. Брюс Уиллис сыграет отца главного героя - персонажа с большим количеством собственных секретов, пишет Лента.ру. В свою очередь Сигурни Уивер исполнит роль злодея. Изначально роль была написана под мужчину, поэтому сценарий придется исправлять. Съемки новой картины начнутся в сентябре в Испании. Производством занимаются компании Summit Entertainment и Intrepid Pictures. Среди продюсеров числится Стивен Зэйллян, получивший в 1994 году «Оскар» за сценарий «Списка Шиндлера». Уиллис в настоящее время работает над фильмом «RED: Реальные, экстремальные, дерзкие». Там он играет вышедшего на пенсию секретного агента, к которому однажды кто-то подсылает убийц. Помимо Уиллиса в картине снимаются Хелен Миррен, Джон Малкович и Морган Фримен.