Сериал «Доктор Тырса» Украина увидит раньше России

В новом сезоне «1+1» покажет сериал «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым в главной роли Осенью на телеканале «1+1» - премьера российского сериала «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Показ проекта в Украине начнется раньше, чем в России. Михаил Пореченков играет гениального врача, который распутывает сложные медицинские случаи. Доктор Тырса специализируется на лечении профессиональных спортсменов. Помимо медицинских загадок, доктору приходится действовать как настоящему детективу, так как часто настоящая причина заболевания его пациентов кроется глубже, чем кажется на первый взгляд. Тырса творит чудеса не только на операционном столе, но также распутывает узлы сложных взаимоотношений внутри врачебного коллектива, и борется с собственной трагедией – гибелью любимой жены. Странная фамилия центрального персонажа сериала – Тырса – выбрана не случайно. В фильме «Я остаюсь» врача с такой фамилией сыграл Андрей Краско. Сериал «Доктор Тырса» снят компанией «ЦПШ». В ролях: Михаил Пореченков, Михаил Трухин, Елена Панова, Сергей Газаров, Олег Мазуров, Ксения Кутепова, Андрей Снежко, Александр Бухаров, Любовь Германова, Ирина Вилкова