Ирма Витовская рассказала о борьбе с лишним весом

Звезда сериала «Леся+Рома», украинская актриса и телеведущая Ирма Витовская призналась, что часто сравнивает себя с резиновой женщиной, поскольку быстро худеет и так же быстро поправляется. Неумолимая камера так и норовит добавить килограммов, а продюсеры вечно пытаются «худеть» актеров. Для съемок в телесериале «Леся + Рома» Ирму Витовскую тоже попросили экстренно сбросить вес. «Мы» послушно похудели, а потом... опять вернули все на круги своя. Ох, «Мы» вообще резиновая женщина, нас качает из стороны в сторону: из пышки - в худышки, и наоборот», - рассказала 36-летняя Ирма Витовская в интервью журналу «Худеем легко». Ее главный секрет похудения – не кушать после пяти. «Как только я начинаю лопать вечером, сразу поправляюсь. Причем калорийность пищи не имеет значения! Хочешь стать «березкой» - ужин отдавай врагу, уменьши порции не злоупотребляй матронами и булками. Вот и весь секрет!», - поделилась Ирма Витовская. Актриса также уверена, что похудеть помогает трезвость. Раньше она любила выпить, покурить. Но теперь знает: алкоголь и табак мешают быть полноценным человеком. «Я выбросила их из жизни — и чувствую себя прекрасно! Заядлым курильщикам сразу говорю, что первые три месяца тяжело, а потом абсолютно нормально, как отрезало». Ирма не употребляет алкоголь уже три года, и не может представить, что когда-то любила летом пить пиво. Сейчас она считает, что от него сильно поправляются. «Нет, я не пропагандирую здоровый образ жизни, не заставляю избавляться от вредных привычек, но. если хочешь очиститься, нужно делать перерывы размером в годы - только тогда сможешь получить от этого кайф», - заключила звезда.