Дворец Украина временно возглавила вдова Николая Мозгового

Исполняющей обязанности гендиректора Национального дворца «Украина» назначена Виолетта Мозговая, супруга скоропостижно скончавшегося Николая Мозгового Такую информацию подтвердили в приемной гендиректора НД «Украина». До последнего времени Виолетта Борисовна занимала должность заместителя генерального директора по творческим вопросам, сообщают Подробности. НД «Украина» находится в ведении Государственного управления делами, которое и занимается кадровыми вопросами в данной организации. Напомним, народный артист Украины, гендиректор НД «Украина» Николай Мозговой скончался утром 30 июля. 1 августа Н.Мозгового похоронили на Байковом кладбище.