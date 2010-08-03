Билан: совместная жизнь с Леной — пиар

Победитель "Евровидения-2008" Дима Билан признался, что его отношения с моделью Еленой Кулецкой, которые продолжаются последние 4 года, не более чем рекламный ход. "Наша совместная жизнь с Леной — пиар. Вот сколько живем — столько и пиаримся. Да, это сенсационное заявление. Мы занимаемся пиаром, все из-за одинаковых взглядов на профессию", - признался певец в интервью газете "Труд". Такое заявление он сделал за кулисами концерта Europa Plus LIVE, приуроченного к двадцатилетию радиостанции. Приехав в "Лужники", Билан жаловался на несносную жару и жуткую усталость после 12-часового перелета. То ли утомление и погода так сказались на артисте, то ли он просто пытался пошутить, устав от стандартных вопросов журналистов про личную жизнь, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. "Бывают ситуации, что не хочется выходить на сцену. Сегодня я сюда приехал прямо из аэропорта, очень устал. Было сложно, но увидел Лену, и настроение поднялось. Сейчас мне этого достаточно", — обнимая Лену, продолжал рассказывать певец. Реакции Кулецкой не последовало, как и полагается модели, она вежливо улыбалась. О том, что отношения Билана и Кулецкой — это всего лишь пиар-ход, давно поговаривали в тусовке. Тем не менее журналистов и общественность больше всего интересовало, когда же состоится свадьба Димы и Лены. Особенно после участия Билана в "Евровидении", когда он на всю страну заявил, что если выиграет конкурс, то поведет Лену под венец. Билан победил, однако свадьба так и осталась лишь обещанием. "Мы устали отвечать на вопросы про свадьбу. Под венец мы пока не торопимся. Каждому из нас еще много нужно успеть сделать", - оправдывалась Лена на конкурсе "Евровидение-2010" в Осло, куда в этом году она прибыла одна. В итоге Дима Билан открыл всю правду о романе с Еленой Кулецкой, в который он честно играл почти четыре года.