Солиста «На-На» прооперировали в Москве

Группа "На-На" обескровлена: бессменный солист коллектива Владимир Политов вынужден на время отойти от концертов и гастролей. 39-летнему артисту пришлось экстренно лечь в больницу - больное колено уже не позволяло делать сложные трюки на сцене. - Впервые за 20 лет мы выступали без Вовки! - рассказывает еще один ветеран группы - Вячеслав Жеребкин. - Был концерт в Зеленогорске под Питером, и в это время он лежал на операционном столе. Я остался на сцене один с тремя молодыми пацанами, они хоть и талантливые, но без поддержки Политова работать страшно! Хирурги полностью заменили Владимиру Политову разрушенный сустав в колене. Медики советовали артисту начать лечение еще семь лет назад, но плотный график не позволял заняться здоровьем.