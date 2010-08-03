Стивен Тайлер забеременел от гитариста

Лидер Aerosmith встретил журналистов сенсационным заявлением в Лас-ВегасеСтивен Тайлер вместе со своей подружкой-моделью устроил вечеринку в клубе Studio 54 после концерта Aerosmith. 62-летний певец с развивающимися волосами в штанах от дикой зебры и кроссовках-дутиках сообщил репортерам последние новости о себе: "Да, вокруг меня ходит много слухов. И один из них - чистая правда! Я беременен от гитариста Джо Перри!" После этой шутки журналисты не знали, воспринимать ли всерьез заявление музыканта о том, что он собирается стать судьей на шоу талантов American Idol. А вот слова Тайлера о записи нового альбома звучат почти, как правда.