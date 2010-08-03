Николь Кидман посетила Гаити

Как посол доброй воли организации ЮНИФЕМ - Женского Фонда Развития ООН - актриса встретилась с гаитянскими девушками и женщинами, пострадавшими в январе от землетрясения. Во время этого стихийного бедствия погибло 230 тысяч человек. Сейчас выжившие пытаются отстроить свои дома заново и временно живут в специальном лагере. Николь Кидман уделила внимание непосредственно женщинам Гаити и пообщалась с руководителем ЮНИФЕМ (UNIFEM) Инес Алерди. "Во время этого путешествия я собственными глазами увидела, как бедствие повлияло не местных представительниц женского пола, - рассказывает 43-летняя Кидман. - Отсутствие приюта и безопасности делает их более подверженными насилию, в частности - сексуальному. Меня поразило упорство женщин и мужчин Гаити в желании восстановить свою страну". Николь Кидман собирается завести еще одного ребенка - не исключено, что усыновит кого-нибудь на Гаити. После визита Николь и ее муж Кейт Урбан перевели деньги для строительства школ на острове.