Продюсер Игорь Крутой готовится стать дедом

56-летний композитор Игорь Крутой готовится стать дедушкой - маэстро наконец-то дождется внуков. Через несколько месяцев 28-летний сын продюсера Николай и его жена Наталья впервые станут родителями. Для них этот ребенок, как и для дедушки, долгожданный - долгое время Наталья, увы, не могла забеременеть. Тогда, год назад, Игорь Яковлевич сам лично поехал в перинатальный центр к лучшему гинекологу России - Марку Курцеру - с просьбой подлечить его невестку. Общественность думала, что Игорь поехал просить за красавицу дочку Вику, но, как оказалось, брат успел опередить свою младшую сестру. - Я ездил на визит к доктору Курцеру по поводу своего сына Николая, а точнее, его жены Натальи, у нее сейчас не все в порядке со здоровьем, хотел узнать по поводу лечения, - рассказал тогда Игорь Яковлевич. Прошел почти год, и невестка известного композитора объявила о том, что ждет ребенка. Сегодня Наталья находится на пятом месяце беременности. Игорь Крутой так же, как и его сын, светится от счастья, предвкушая рождение первого внука.