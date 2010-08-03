Последнее жилье Джексона выставили на продажу

Особняк, в котором в июне прошлого года скончался Майкл Джексон, выставлен на продажу почти за 29 миллионов долларов Трехэтажный особняк, расположенный в элитном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз, построен в стиле французского замка. Он находится на участке площадью свыше 5000 квадратных метров. В доме, общая площадь которого составляет 1595 квадратных метров, есть 7 спален, 13 ванных комнат, две гостиные, две столовые, кухня, библиотека и несколько кабинетов и студий. В доме также имеются винный погреб, 12 каминов и гараж на 7 машино-мест, пишет Лента.ру. На прилегающем участке находятся бассейн и спа. Непосредственным владельцем дома является Хьюберт Гуэс, исполнительный директор бренда по производству одежды Ed Hardy, который сдавал дом Джексону. После смерти артиста сообщалось, что в бывший дом музыканта переедет его близкий друг дизайнер Кристиан Одижер. Король поп-музыки Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки снотворного, введенного врачом. Джексон является одним из самых успешных исполнителей в истории музыкальной индустрии. За карьеру он получил 14 премий Грэмми, два раза занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В мире продано около 750 миллионов его альбомов.