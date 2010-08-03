Кристина Агилера присматривает Ferrari

Певица с мужем и сыном отправилась на шоппинг в салон роскошных итальянских спорткаров в Беверли Хиллс. Кристина Агилера и Джордан Брэтмен явились за ответственной покупкой всей семьей. Их полуторогодовалому сынишке Максу очень понравилось царапать детскими пальчиками сияющие бока дорогих автомобилей. Менеджеры салона, стиснув зубы, не посмели сделать замечание ребенку потенциальных клиентов. У пары в гараже уже стоит несколько суперкаров, среди которых Rolls Royce Phantom стоимостью $400 000 и белый Range Rover Supercharged за $100 000. Теперь компанию им может составить черненький Ferrari F430 Berlinetta, цена которого зашкаливает за $200 000. 29-летняя Кристина Агилера решилась на приобретение Ferrari, несмотря на плохие результаты продаж ее последнего альбома Bionic. iTunes и другие онлайн-магазины с трудом распространяют синглы певицы. Если дела Агилеры не поправятся, то, не исключено, что пару роскошных тачек из ее гаража прийдется сдать в ломбарды Москвы, где водится немало богатеньких фанатов певицы. На прошлой неделе Кристина решила развеяться от коммерческих неудач в голливудском гей-клубе Here Lounge, где она зависала в VIP-лаунже вместе с бывшей участницей британской группы Spice Girl - Мел Би.