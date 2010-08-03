Леди Гага призналась в употреблении наркотиков

Известная американская певица Леди Гага рассказала о своих экспериментах с употреблением наркотических средств Кроме того, как пишет Usmagazine.com, Гага заметила, что до сих пор употребляет («несколько раз в год») запрещенные вещества, правда, не сообщила какие именно. Несмотря на свое признание звезда заявила, что не поддерживает употребление наркотиков в любом их виде, цитирует РИА Новости со ссылкой на журнал Vanity Fair. «Я не хочу, чтобы мои фанаты когда-либо шли этим путем», - рассказала певица. Леди Гага осознает, что ее прошлый наркотический опыт был кошмаром. Ранее звезда признавалась, что могла «часами принимать кокаин» под песни группы The Cure. По словам Леди Гага, тогда справиться с наркотической зависимостью ей помог отец. Полностью откровенное интервью эксцентричной дивы можно будет прочесть уже в сентябрьском выпуске журнала Vanity Fair. Помимо этого, в журнал войдет фотосессия с обнаженной певицей, которая, безусловно, привлечет не меньшее внимание читателей, чем опубликованный текст.