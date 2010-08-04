Леди Гага номинирована на 13 премий MTV

Американская поп-певица Леди Гага будет бороться за рекордно большое число - 13 - наград телеканала MTV в области музыкальных видеоклипов 2010 года Об этом объявил сегодня MTV в Лос-Анджелесе, огласив список номинантов на премию Video Music Awards. Она представляет собой статуэтку астронавта, держащего в руке флаг с аббревиатурой музыкального телеканала. Леди Гага в этом году удалось первой в истории MTV дважды отметиться в отдельно взятой категории. В наиболее престижной номинации «лучшее видео года» в числе претендентов представлены две композиции певицы - «Bad romance» и «Telephone». Соперниками в данной категории выступают рэперы Эминем («Not afraid») и Би.Оу.Би. («Airplanes»). Леди Гага также пробилась в такие престижные категории, как «лучшее поп-видео», «лучшее танцевальное видео» и «лучшее музыкальное видео у женщин», пишет Взгляд.ру. «Я польщена тем, что у меня за год оказалось больше номинаций, чем у любого другого исполнителя в истории вручения данных наград. Возможно, кто-то усмотрит в этом долю иронии. Но я еще больше горжусь числом 13, которое приносит несчастье», - отметила американская певица в распространенном заявлении. Эминем, выдвинутый на соискание восьми наград, посетовал на то, что 27-я по счету церемония вручения выпадает на сроки его тура по США и состоится в ночь перед двумя концертами знаменитого белого рэпера. «Я буду на церемонии, но ожидать от меня любезности по этому поводу не стоит», - сказал он. Вручение наград MTV пройдет в спортивно- развлекательном комплексе Nokia в Лос-Анджелесе 12 сентября. В большинстве номинаций победителя определяют по количеству голосов, отданному зрителями телеканала.