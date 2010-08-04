Ассоль знает, как управлять массами

«Ассоль мастерски владеет словом, и имеет почти сверхъестественную способность мотивировать чужие поступки», - рассказал музыкальный продюсер певицы Дмитрий Климашенко. Как выяснилось, Ассоль умеет привлечь и удержать внимание аудитории. Для ее юного возраста это действительно уникально. Режиссер Катя Царик, которая работала с певицей над ее последней видео работой «Я не предам», считает, что такие данные – как раз то, что нужно для продуктивной деятельности в сфере шоу-бизнеса. «Она всегда хорошо чувствует себя перед зрителями, я даже слегка завидую ее ораторским навыкам, ведь удержать многотысячный зал в 16 лет – такое сумеет еще не каждый вдвое старший артист!» «Вообще-то я никогда не замечала в себе дара убеждения, но если так говорят именитые люди, значит, мне есть, что развивать. Параллельно с музыкальным образованием в Лондоне я занималась в школе ораторского мастерства, возможно, это ее влияние. А вообще, я очень люблю старый американский фильм «Святоша» с Эдди Мёрфи в главной роли – как раз там с юмором рассказывается, в чем же заключается секрет управления массами», - прокомментировала сама Ассоль.