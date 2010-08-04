Группу «Горячий Шоколад» обокрали

Популярное украинское трио обокрали – со студии, где записываются певицы, пропала минусовка и плюсовка новой песни «Без ума от счастья», и в таком виде она уже запущена в широкую ротацию! «Кто-то из пользователей Интернета выложил неофициальную версию песни. Как только это произошло, мною были собраны все сотрудники студии, допрошены даже сами участницы группы, но результата это не дало. Кто теперь признается, даже если сделал это не со зла, а чтобы похвастаться перед друзьями и коллегами? Как результат - без клипа, без официального релиза, песня звучит в ресторанах, ее качают на интернет-порталах и в социальных сетях! И в тот момент, когда идет горячая ротация «Невидимой», новая песня «Без ума от счастья» докрутилась до уровня бестселлера «Береги»!», - шокирован продюсер группы и автор песен Дмитрий Климашенко. «Сейчас нужно консолидировать усилия, снять клип и выдать официальную версию песни в ротацию на радиостанции и музыкальные телеканалы, так как все показатели и рейтинги свидетельствуют о том, что «Без ума от счастья» - это уже готовый и раскрученный хит!» - комментируют участницы «Горячего Шоколада». «Никогда не знаешь, на что поставить. Мы хотели сделать все по схеме, по которой работает наша продюсерская группа, но чей-то обман сыграл нам только на руку», - считает Климашенко. Многие артисты хотя бы раз в жизни сталкиваются с подобной проблемой, и возникает вопрос: как не потерять судьбу песни? Подавать в суд – практически бесполезно, особенно учитывая специфику распространения информации в Сети. А ведь украденная запись может принести как существенные убытки исполнителю, так и неожиданную прибыль – как материальную, так и имиджевую. Дело случая.