Татьяна Ширко потратит призовые «Новой волны» на творчество

Начинающая украинская певица Татьяна Ширко, занявшая второе место на конкурсе «Новая волне-2010», потратит выигранные 30 тысяч евро на творчество. 17-летняя Татьяна Ширко планирует использовать призовые «на раскрутку и новые песни». От первого места и главной соперницы из Армении Татьяну отделял всего один бал, но эта хрупкая девушка считает, что музыка – не спорт. Выиграли на этом конкурсе все. «Мне не обидно. Я вообще рада, что сюда попала. Все, кто сюда попали – победители. Это прекрасное место», - призналась она, пишет «Комсомольская правда». По словам певицы, в 2009 году она тоже пробовалась на «Новую волну». «И даже ездила на отборочный тур в Москву, но не прошла», - призналась Татьяна Ширко. «Там и познакомилась с Олегом (Черным, продюсером, - ред.). Мы начали сотрудничать, но официальный контракт не подписывали. Хотя Олег и является моим продюсером», - добавила певица. Победительница «Новой волны 2010» армянская певица Сона Шахгельдян обещает пожертвовать часть призовых на приют для бездомных животных, но главное - творчество. На конкурсе она получила главный приз в 50 тысяч евро. Певица мечтает о первом крупном сольном концерте. Она живет в Ереване, ей 24 года, из которых 10 лет она поет. «Буду что-то доброе делать. Будет мой первый огромный сольный концерт. Я буду все время работать, я не хочу отдыхать», - поделилась Сона Шахгельдян своими планами на будущее. На третьем месте - эстонец Уку Сувисте, который получил приз в 20 тысяч евро. Он искренне поблагодарил публику: «Вы были самые лучшие зрители! Спасибо большое». Приз зрительских симпатий увез в Санкт-Петербург россиянин Егор Сесарев.