Поклонники не дали Александру Васильеву допеть свой хит

Концерт группы «Сплин» состоялся 30 июля в Москве. Температура в очередной раз побила все мыслимые и немыслимые рекорды, однако поклонники творчества Александра Васильева, охотно променяли дачный отдых на его выступление. В афише значилось, что концерт начнется в 20.00, но все, конечно, понимали, что на сцену группа выйдет гораздо позже, поэтому публика особо не торопилась. Если к номинальному началу выступления зал был наполовину пустой, то ближе к 21 часу в фан-зоне собралось огромное количество людей. Когда Александр вышел на сцену, зал буквально взорвался. Первая песня, которую исполнили «Сплины», - старый хит «Гни свою линию», с восхищением была встречена слушателями. Последовала «Звезда рок-н-ролла», а затем в числе известных композиций коллектив исполнил несколько треков с нового альбома «Сигнал из космоса». Несмотря на то, что тексты знали немногие, драйв, с которым Александр пел, передавался публике в полной мере. Репертуар в этот раз был подобран весьма необычно: вместо того чтобы исполнить всеми любимые песни, музыканты сыграли большое количество новых и малоизвестных композиций. Такие старые хиты, как «Маяк», «Алкоголь», «Феллини» зал встречал бурными овациями и порой подпевал так, что вокалиста вовсе не было слышно. А вот самые популярные песни с нового альбома «Выпусти меня отсюда» и «Письмо» были приняты достаточно спокойно. Удивительно, что на одну из самых динамичных песен «Выпусти меня отсюда» публика отреагировала практически равнодушно. Самым запоминающимся моментом концерта, пожалуй, было исполнение песни «Остаемся зимовать». Когда музыканты только начали ее играть, в зале раздался такой восторженный крик, что на какое-то время стало совершенно не слышно голоса Александра. Последний куплет он даже не стал петь – поклонники исполнили его сами. Одну девушку, стоящую в фан-зоне, настолько переполнили чувства, что она забралась на сцену и кинулась с объятиями к музыканту. Чересчур эмоциональную барышню моментально вывели охранники. Этот инцидент не помешал Васильеву допеть песню. Он, наоборот, подстегнул и команду, и зал, вследствие чего возникало ощущение, будто зрители впали в транс. После «Остаемся зимовать» уже ни одна исполненная композиция не вызвала среди публики такой реакции. «У нас сегодня будет много стихов», - в начале концерта объявил лидер «Сплинов». Словом «много» это, конечно, не назовешь, но песни на два стихотворения – Владимира Маяковского и Александра Башлачева – музыканты сыграли. «Маяк», конечно, как и «Остаемся зимовать», можно назвать абсолютным хитом, который знает и любит весь зал, чего не скажешь о «Петербургской свадьбе». Г-н Васильев играл без устали чуть больше двух часов. Под конец публика уже начала уставать, голоса срывались, но зал оставался таким же полным. В перерывах между песнями раздавались крики «Саша, мы любим тебя!» и «Молодец!», но во время самого исполнения такого драйва, как в начале концерта, уже не было. Да и треки к концу второго часа были спокойными и мелодичными: например, «До встречи» и «Тебе это снится». Кстати говоря, «Тебе это снится» музыканты исполнили очень оригинально, так как во время исполнения Александр, растягивая слова как в песне, благодарил публику за то, как она радушно приняла его в Москве. В один момент, еще до исполнения этих песен, «Сплины» ушли со сцены, и половина публики подумала, что это конец концерта. Однако толпа так скандировала и аплодировала, что музыканты вскоре вернулись. Казалось, что концерт так и закончится тихо и ровно, но напоследок Александр снова взорвал зал: музыканты сыграли «Гандбол» с такой мощной энергетикой, что все оставшиеся в фан-зоне люди снова начали выкрикивать текст, заглушая голос музыканта.