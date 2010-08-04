Александру Малинину подарили многоразовые букеты

Дамы отнесли артисту с дюжину букетов, которые до этого сами получили в подарок. В Воронеж Александр Малинин приехал, чтобы выступить на празднике железнодорожников в местном театре оперы и балета. День концерта выдался жарким (плюс 38) и душным (запах гари от пожаров в пригороде добрался до Воронежа). К тому же в театре, где выступал артист, работающего кондиционера предусмотрено не было. В результате на репетиции артист получил тепловой удар. - Александру стало плохо во время репетиции, - сказала Татьяна, директор Александра Малинина. – И он срочно уехал в гостиницу, чтобы отдохнуть перед концертом в прохладе кондиционера. И судя по всему, отдохнуть артисту удалось, потому что перед зрителями он предстал во всей красе, и к тому же в хорошем настроении. Зрители, и больше зрительницы в вечерних платьях, были заняты тем, что обмахивались буквально, чем могли, спасаясь от духоты. После первой песни Александр Малинин позволил себе вполне уместную шутку: - Вы хлопаете?! А то я думал, что вы так и будете обмахиваться весь концерт. Так приятно, когда вы аплодируете! Мы же артисты, как дети. Вы хлопаете, а нам приятно… Одна за другой, буквально после каждой песни, на сцену стали выходить дамы, чтобы подарить артисту по букету. И удивительное дело, цветы в букетах были мало того, что одинаковые, так и в одинаковых упаковках (разве что разных цветов). Как удалось выяснить, все эти букеты были закуплены профсоюзом и подарены особо отличившимся в минувшем году железнодорожникам. Труженицы железной дороги передарили букеты Малинину. Артист искренне благодарил дам, а вот от поцелуев примерный семьянин, который за последнее десятилетие не был замечен ни в одном скандале, воздержался. Под занавес начальник железной дороги преподнес Малинину корзину цветов. До этого несколько лет подряд в День Железнодорожника приглашенным артистам (Владимир Винокур, Александр Морозов) дарили сувенирные часы в виде поезда…