ШОК! Анджелина Джоли пыталась покончить с собой

"Звездный" биограф Эндрю Мортон рассказал о новых ранее не известных фактах из жизни голливудской актрисы Анджелины Джоли. Они содержатся в его новой книге " Анджелина Джоли: запрещенная биография". Эта книга, которая возможно еще доставит Анджелине много хлопот, на днях поступила в продажу на прилавке магазинов США. Один из скандальных фактов биографии звезды, обнародованных писателем, заключается в том, что Джоли пыталась покончить с собой. Актриса даже наняла специального человека, который помог бы ей расстаться с жизнью. "У нее была депрессия, суицидальные мысли, и она говорила, что наняла киллера, которому собиралась платить своего рода "взносы" за свое будущее убийство", - цитирует слова Мортон на одном из телешоу "Экспресс-газета". Также он рассказал, что актриса сама пыталась нанести себе увечья: "Она ранила себе шею, грудь и бедра. Для большинства - это дикость, но это помогало ей освободиться". Не остались и без внимания любовные похождения звезды. По словам биографа, у Анджелины было несколько никому не известных романов с звездами шоу-бизнеса, такими как Леонардо Ди Каприо и Мик Джаггером. Мортон жалуется, что мало кто решается говорить с ним о скандальных фактах из жизни голливудской звезды, так как никто не хочет портить отношения со знаменитой актрисой: "Она и Брэд – некоронованные короли Голливуда, и поэтому мою книгу игнорируют". Однако он утверждает, что в книге есть свидетельства людей, которые знают Анджелину больше 30 лет, например, ее отца и даже дилера, снабжавшего актрису наркотиками. К слову сказать, на днях в преддверии выхода книги в одном из журналов появилась неизвестная фотосессия Энджи периода ее буйной молодости. На черно-белых снимках Анджелина запечатлена обнаженной, с поводком на шее и с непонятной сигаретой во рту. Насколько можно доверять писателю – вопрос открытый. Он известен своими книгами-биографиями Мадонны и Принцессы Дианы, которые так и не одобрили повествования об их жизни.