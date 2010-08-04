Сериал «Семин»: новая миссия Леонида Каневского

В среду, 11 августа, в 14.10 «Интер» начнет показ остросюжетного сериала «Семин» с Леонидом Каневским в главной роли. Популярный телеведущий и звезда фильма «Следствие вели знатоки» и в этот раз играет легенду московского уголовного сыска – Бориса Семина, которому удается раскрывать самые запутанные преступления. Правда, больше внимания в сериале уделяется не столько профессиональным успехам опытного сыщика и других героев сериала, сколько взаимоотношениям разных поколений в московском уголовном розыске. Режиссерами фильма выступили Александр Франскевич, который работал над фильмами «Майор Ветров», «В июне 41-го», и Геннадий Байсак, создатель сериала «Путейцы». А генеральным продюсером выступил известный американский режиссер Дэвид Гамбург, который за свою карьеру успел поработать с Арнольдом Шварценеггером, Робином Уильямсом, Билли Кристаллом, Дольфом Лундгреном и Рене Руссо.