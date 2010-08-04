«Фабриканты» оторвались на Дне рождения «Нового» канала

Даша Коломиец, Алексей Матис, Стас Шуринс, братья Борисенко, Сабрина, Таня Воржева и другие выпускники «Фабрики зірок» на Дне рождения Нового канала полетали на воздушном шаре, попробовали джоли-джапминг, зорбинг и прочие экстремальные развлечения. «Новоканальцы» - приверженцы активного отдыха. Поэтому 12-летие канала отметили шумно и весело: кто - на водных лыжах, кто - верхом на «банане», кто-то впервые почувствовал себя скалолазом и взобрался к вершине по специально обустроенной отвесной стене, были и развлечения на водных горках, и даже лазерные бои. Даша Коломиец шутит, что после такого активного отдыха на следующий день еле передвигалась по квартире - дала о себе знать крепатура. - А еще на руках и ногах царапины - это последствия лазерных боев. Чувствую себя школьницей, вернувшейся из пионерского лагеря, – смеется Даша. – На Дне рождения «Нового» я впервые попробовала прыгать на «луноходах» (специальная пружинящая «обувь» – ред.) – это так классно! Хотелось настоящие «джамперы» (ходули для прыжков – ред.) испытать, но у меня не было с собой кроссовок. Полазила по стене для альпинистов – тоже в первый раз в жизни. Правда не преодолела последние четыре «ступеньки» - руки не выдержали. И наконец-то покаталась на воздушном шаре. Я весной была в Гамбурге, там тоже была возможность полетать, но я, к сожалению, не дождалась своей очереди. А на Дне рождения канала исполнилось одно из моих давних заветных желаний! Не меньше ярких эмоций испытали и братья Борисенко. Вова признается, что давно хотел на себе испытать зорбинг (движение по воде или земле в круглом прозрачном шаре - зорбе – ред.): - Залез в центр шара, пробежал чуть больше минуты и упал. Пришлось «маяковать» инструктору, чтобы вытащил меня, подняться на ноги уже не смог, - со смехом вспоминает «фабрикант». – А еще мы с Алиной Астровской попрыгали на «луноходах». Но мне не очень понравилось: я слишком мало вешу, поэтому не мог пружинить на полную. Ну а вечером, когда все вдоволь поплавали и позагорали, «фабриканты» вышли на сцену, чтобы еще раз поздравить канал с Днем рождения и подарить свои песни.