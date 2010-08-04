Сандра Баллок - самая высокооплачиваемая актриса США

Самой высокооплачиваемой киноактрисой в США признана любимица американской публики Сандра Баллок За минувший календарный год (с июня 2009 по июнь 2010) она заработала 56 млн долл. Таким образом 47-летняя звезда Голливуда возглавила престижный рейтинг, составленный и опубликованный во вторник влиятельным журналом Forbes. Forbes обращает внимание, что этот год для Сандры выдался на редкость непростым. Сначала она завоевала первую в карьере премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Обратная сторона». Триумф был омрачен разводом с мужем, уличенным в супружеской измене. Баллок стала матерью-одиночкой с усыновленным ребенком на руках. При этом гонорары актрисы росли, сообщает ИТАР-ТАСС. Кассовые сборы от проката фильма «Предложение» при бюджете 40 млн. долл достигли 320 млн долл. «Обратная сторона» при бюджете 30 млн. долл принесла создателям, включая Сандру, 310 млн долл. Следом за Баллок в списке самых высокооплачиваемых кинодив Голливуда следует Риз Уизерспун. Она, несмотря на отсутствие на широком экране с 2008 года, заработала 32 млн долл за этот календарный год. Чуть меньше получила Камерон Диаз. Ее финансовым успехам способствовали дуэт с Томом Крузом в шпионском боевике «Рыцарь и День» и озвучивание продолжения мультфильма «Шрек». Оба проекта собрали в мире кассу 2,8 млрд долл. В первую «пятерку» американских киноактрис также вошли Дженнифер Энистон - 27 млн. долл и Сара Джессика Паркер - 25 млн. долл.