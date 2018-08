Рэпер Уайклеф Джин собрался баллотироваться в президенты Гаити

Американский рэпер Уайклеф Джин намерен баллотироваться в президенты Гаити. Об этом, как сообщает CNN, музыкант официально объявит во время вечернего шоу телеканала Larry King Live. Информацию о том, что Джин планирует начать политическую карьеру, также подтвердил его представитель и соратник, бывший член гаитянской палаты депутатов Пьер Эрик Жан-Жак. По информации The Daily Telegraph, на пост президента Гаити помимо Уайклефа Джина будут претендовать родной дядя рэпера, посол Гаити в США Рэймонд Джозеф, а также бывший премьер-министр республики, мэры нескольких гаитянских городов и еще один музыкант, Майкл Мартелли. Выборы президента Гаити назначены на 28 ноября 2010 года. Уайклеф Джин родился и провел раннее детство на Гаити, а в возрасте девяти лет вместе с родителями переехал в Нью-Йорк. Уже будучи состоявшимся музыкантом, в 2005 году Джин основал благотворительную организацию Yele Haiti, которая занималась сбором средств для пострадавших от урагана "Жанна". Когда зимой 2010 года на Гаити произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 300 тысяч человек, Yele Haiti также развернула кампанию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших. Сам Уайклеф Джин участвовал в записи благотворительного сингла в помощь Гаити "We Are The World".