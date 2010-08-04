Пугачева проигнорировала «Новую волну» из-за гонорара

Российская певица Алла Пугачева не приехала на конкурс «Новая волна-2010» из-за гонорара «Крутой (композитор Игорь Крутой, - ред.) предложил ей гонорар меньше, чем в предыдущие годы, но такая цифра не устроила Аллу, она даже сказала, что и будучи студенткой не пела бы за такие деньги», - рассказали газете Сегодня в окружении артистки. После окончания «Новой волны» Пугачева приехала в Юрмалу (Латвия) на отдых. Она остановилась в отеле Baltic Beach - одном из самых дорогих прибалтийских отелей. Певица планирует посетить концерт Бориса Моисеева, который выступит 4 августа в Юрмале. Тем временем Игорь Крутой на вопрос «что он готов сделать, чтобы опять заполучить музу на свой фестиваль, может, даже поднять гонорар?» композитор ответил: «Хотите - сами поднимайте!», пишет издание. Напомним, что конкурс «Новая волна-2010» проходил с 27 июля по 1 августа. Победила певица из Армении Сона Шахгельдян. Она опередила всего на один бал представительницу Украины Татьяну Ширко, занявшую второе место. Украину также представляли Иван Березовский (занял 8 место) и группа Пающие трусы (16 место из 17).