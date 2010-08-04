Волгоградский суд оставил рэпера Noize MC за решеткой

Суд Центрального района Волгограда во вторник, 3 августа, решил оставить в силе постановление мирового судьи об административном аресте рэпера Noize MC, сообщает "Интерфакс". Музыкант, настоящее имя которого Иван Алексеев, был задержан в Волгограде 31 июля после выступления на фестивале "Урбания". Во время концерта ударник сопровождающей рэпера группы вышел к зрителям с бейсболкой, в которую предлагалось кидать мелочь. Эта сценка стала одной из традиций выступлений Noize MC. Однако в Волгограде милиция сочла такое поведение попрошайничеством и прервала номер. Позже рэпер выразил недовольство решением охранников порядка и достаточно резко высказался в их адрес между песнями и в импровизированной читке. 2 августа он был признан виновным по части 1 статьи 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Его приговорили к десяти суткам административного ареста. Однако адвокат Алексеева счел, что "при вынесении решения не были учтены все обстоятельства". В частности, среди смягчающих обстоятельств называются раскаяние музыканта в содеянном и тот факт, что у Ивана 29 июля родился ребенок. Тем не менее, суд не удовлетворил жалобу адвоката, и Noize MC останется под арестом. Отметим, что на сайте исполнителя идет сбор подписей за освобождение Алексеева. На момент написания заметки там отметились уже около 700 человек.