СМИ не смогут снять Наоми Кэмпбелл на суде по делу о «кровавом алмазе»

Супермодель Наоми Кэмпбелл добилась от Гаагского суда принятия специальных "охранных мер" во время своего появления там 5 августа для дачи показаний по делу о "кровавом алмазе". В обнародованном сообщении говорится, что "ни одно из лиц не может фотографировать или снимать на видео мисс Кэмпбелл при входе ее в здание суда и выходе из него, а также внутри самого здания", сообщает Newsru.com. Но, в то же время, отмечает издание, суд не смог удовлетворить требование супермодели о запрете на съемки за пределами суда, на территории Нидерландов, объясняя это тем, что подобные меры превышают судейские полномочия. Посмотреть фотоленту: "Женщина-пантера" Наоми Кэмпбелл >> Гаагский суд рассматривает дело экс-президента Либерии Чарльза Тейлора, который обвиняется в незаконной торговле африканскими алмазами. Суд намерен выяснить, действительно ли британская супермодель получала от либерийского диктатора в подарок африканский алмаз. Ссылаясь на данные, полученные от актрисы Миа Фэрроу, следствие сообщает, что акт дарения "кровавого алмаза" произошел в 1997 году на светском рауте в Южной Африке. "Кровавое" прозвище драгоценный камень получил потому, что на деньги, полученные от продажи этих камней, правительство Либерии закупало оружие для усмирения народного восстания.